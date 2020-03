Usa: coronavirus, Boeing d’accordo per piano da 60 miliardi per industria aerospazio

- Boeing ha dichiarato di sostenere il piano da 60 miliardi di dollari in aiuti governativi per l'industria aerospaziale, una delle più colpite dalla pandemia di coronavirus. Il presidente degli Usa Donald Trump in precedenza aveva affermato che la sua amministrazione avrebbe sostenuto Boeing, uno dei principali appaltatori della difesa degli Stati Uniti e uno dei due maggiori produttori di aeroplani al mondo. La società è alle prese non solo con i problemi legati al coronavirus, ma anche con il blocco dei voli e della produzione del suo modello 737 Max, dopo due incidenti del 2018 e 2019 in cui sono morte più di 300 persone.(Nys)