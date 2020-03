Filippine: coronavirus, in vigore misure di isolamento Luzon (4)

- I supermercati e i negozi delle Filippine sono stati presi d’assalto la scorsa settimana, dopo una conferenza stampa del presidente Rodrigo Duterte che nelle intenzioni del governo doveva servire a rassicurare la popolazione in merito alla diffusione del nuovo coronavirus nel paese. La classe media e i più abbienti nell’area metropolitana di Manila hanno fatto incetta di generi di prima necessità, e in molti sono fuggiti da Manila. A innescare il panico è stato per primo il segretario della Salute, Francisco Duque, che durante una audizione parlamentare ha definito “una possibilità concreta” il rapido aumento dei casi di infezione, ed ha ventilato la possibilità di misure di contenimento straordinarie. (Fim)