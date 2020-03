Coronavirus: Giappone, studio prevede che picco contagi non sia ancora arrivato

- Il Giappone non ha raggiunto il picco dei contagi causati dal nuovo coronavirus, nonostante la tendenza in calo nell’Hokkaido, l’area del paese sinora maggiormente interessata dalla pandemia. Negli ultimi giorni si è registrato un progressivo aumento dei casi di infezione nelle prefetture di Aichi e Hyogo, secondo uno studio pubblicato ieri dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Nell’Hokkaido sono stati segnalati sinora 152 casi di infezione, in dato più elevato tra tutte le prefetture del Giappone; il tasso di propagazione è però calato dopo che il governatore, Naomichi Suzuki, ha dichiarato lo stato di emergenza, il 28 febbraio. Aichi è ad oggi la seconda prefettura giapponese per numero di contagiati, con 11 casi al giorno segnalati il 7 e 9 marzo. Tra fine febbraio e inizio marzo il Giappone ha registrato dai 20 ai 30 nuovi casi di infezione giornalieri, un dato che suggerisce che il picco non sia ancora stato raggiunto. Ieri il governo metropolitano di Tokyo ha confermato altri 12 casi di infezione, portando a 102 il totale dei casi sinora segnalati nella capitale. (segue) (Git)