Coronavirus: Giappone, studio prevede che picco contagi non sia ancora arrivato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune scuole elementari e medie inferiori del Giappone hanno ripreso le lezioni oggi, dopo due settimane di sospensione delle attività decretata dal governo giapponese per frenare la propagazione del nuovo coronavirus nel paese. Il ministero dell’Istruzione aveva chiesto ai consigli d’istituto di tutto il paese di sospendere le lezioni il 28 febbraio, ma la richiesta non era obbligatoria, e la decisione in merito alla durata effettiva della sospensione è stata affidata alle autorità locali. I consigli scolastici di Toyama, Shizuoka, Hamamatsu e Naha, oltre alla prefettura di Okinawa, hanno deciso di riaprire le scuole, data l’assenza di casi di contagio confermati all’interno di quelle comunità. In Giappone, frattanto, il numero dei casi di infezione da coronavirus confermati è aumentato a 1.528, inclusi i 700 contagi a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha deciso per il momento di non proclamare lo stato di emergenza. (segue) (Git)