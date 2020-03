Usa: Trump difende decisione di riferirsi al coronavirus come “virus cinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso ieri la sua scelta di fare riferimento al nuovo coronavirus utilizzando la locuzione di “virus cinese”, che ha suscitato dure reazioni da parte di Pechino. “Ritengo sia un termine molto accurato”, ha detto il presidente Usa durante una conferenza stampa nella giornata di ieri, risedendo al mittente anche le critiche dei suoi avversari politici, che sono tornati ad accusarlo di razzismo. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, aveva già suscitato le ire del governo cinese la scorsa settimana, accusando Pechino di aver insabbiare l’epidemia silenziando i medici che per primi avevano denunciato la crisi. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, aveva replicato su Twitter accusando gli Stati Uniti di aver deliberatamente propagato il virus in Cina. (Was)