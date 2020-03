Usa: New York si prepara ad aumento casi, picco coronavirus in 45 giorni

- Lo stato di New York si prepara a un aumento dei casi nelle prossime settimane con il picco che potrebbe arrivare tra 45 giorni. Secondo il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, il numero di persone ricoverate potrebbero essere tra 55.000 e 110.000, con un numero di pazienti in terapia compreso tra i 18.600 e i 37.200. Lo stato ha solo 53.000 letti e 3.000 unità di terapia intensiva. Cuomo tuttavia ha detto che per ora non intende chiedere alla popolazione di non uscire di casa come hanno fatto Italia, Cina e altri stati per cercare di diminuire la velocità del contagio.(Nys)