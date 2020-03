Cina: verso espulsione giornalisti di Wall Street Journal, New York Times e Washington Post

- La Cina ha dichiarato di voler revocare le credenziali di stampa dei cittadini statunitensi che lavorano per tre importanti quotidiani Usa, costringendoli a lasciare il paese, nella più grande espulsione di giornalisti stranieri nell'era post-Mao. Lo scrive il “Wall Street Journal” sottolineando come si tratti di un nuovo importante episodio nel mezzo della battaglia con l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sui media che operano nei due paesi. Il ministero degli Esteri cinese ha detto che chiede a tutti i cittadini statunitensi che lavoravano per il Wall Street Journal, il New York Times e il Washington Post le cui credenziali stampa scadono entro la fine dell'anno di consegnarle in 10 giorni. Meno di un mese fa l’amministrazione Trump aveva chiesto a cinque media di stato cinese di rimpatriare tutti i suoi giornalisti tranne quelli di cittadinanza statunitense.(Nys)