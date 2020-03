Usa: coronavirus, la Fed annuncia nuove misure per sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve (Fed) ha annunciato che darà un sostegno alle aziende a corto di liquidità per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008, una mossa intesa ad aiutare le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Il mercato Usa si è bloccato nelle ultime settimane, limitando la capacità delle imprese di indebitarsi in un momento in cui l'arresto dell'attività economica sta pesando sulle società americane. È l'ultima decisione della Fed per intervenire e mitigare i danni economici della crisi, dopo la decisione di portare il costo del denaro vicino allo zero.(Nys)