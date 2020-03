Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure restrittive simili nei confronti dei detenuti sono state adottate ieri nello stato di San Paolo, causando ieri l'evasione di almeno 1393 detenuti in condizioni di semilibertà in segno di protesta contro la revoca del permesso di uscita temporaneo che avrebbe permesso loro di uscire questa mattina per passare una settimana con le proprie famiglie, per contenere l'emergenza coronavirus. Lo stato di San Paolo è infatti il più colpito dalla diffusione del virus. Il sindaco della metropoli brasiliana di San Paolo, Bruno Covas, ha dichiarato lo stato di emergenza in città a causa dell'aumento del numero di contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni. Il decreto è stato pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. "Nel municipio di San Paolo viene decretata una situazione di emergenza, per far fronte alla pandemia derivante dal coronavirus, di importanza internazionale". In virtù del decreto emanato, le autorità del municipio potranno requisire beni ed esigere servizi dietro pagamento di equo compenso. La misura autorizza inoltre il municipio ad acquistare beni e servizi da utilizzare per far fronte all'emergenza sanitaria senza gara di appalto. (segue) (Brb)