Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (6)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - La Colombia, arrivata a 57 casi, ha deciso lo stop all'ingresso di stranieri, imponendo quattordici giorni di isolamento ai colombiani che rientrano in patria. Dallo scorso fine settimana sono chiuse le frontiere con il Venezuela e vietati gli attracchi alle grandi crociere. Bogotà cerca anche di lenire i possibili effetti della crisi soprattutto tra le classi più in difficoltà disponendo, tra l'altro, la riattivazione delle forniture idriche a chi non aveva pagato le ultime bollette. Stato di emergenza decretato anche in Perù, dove si contano un totale di 86 casi di contagio. Il presidente Martin Vizcarra ha annunciato la chiusura totale delle frontiere, e la quarantena obbligatoria di tutta la popolazione, per 15 giorni. Rimangono possibili i movimenti di merci e la produzione di farmaci e di beni di prima necessità". (segue) (Brb)