Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (9)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - Il coronavirus è presente anche in Cile, con 156 casi confermati. Dopo aver rivolto un invito ai suoi concittadini a limitare gli spostamenti all'interno del paese a quelli "strettamente necessari" il presidente Sebastian Pinera ha comunicato questo lunedì la decisione del governo di "chiudere tutte le frontiere, aeree, marittime e terrestri a partire dal 18 di marzo". In precedenza il governo aveva annunciato la chiusura per due settimane di tutte le attività scolastiche, e lo stop a ogni evento con più di 200 persone. Dal 19 marzo al 19 aprile, partite di calcio a porte chiuse. Il ritmo di contagio fa pronosticare alle autorità un numero di casi pari a 40.000 entro la fine del mese. (segue) (Brb)