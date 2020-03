Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (12)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - Alla Costa Rica, con 41 casi confermati, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Il presidente Carlos Alvarado, ha chiesto alla popolazione di "avvertire" coloro che non rispettano le norme di comportamento, compreso chi "starnutisce male". Varato un decreto che chiude le scuole e le frontiere fino a metà aprile. In Guatemala, sei contagi e un morto, Il presidente Alejandro Giammattei, ha sospeso le festività di Pasqua imponendo uno stop alle attività di massa, freni all'ingresso di stranieri e al trasporto locale. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano undici contagi e un morto. Cuba ha riportato cinque casi di contagio, di cui tre italiani. Uno di questi versa oggi in condizioni "gravi ma stabili".