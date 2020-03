Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (14)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie di Panama registrano ad oggi 699 casi confermati e un decesso. Il presidente Laurentino Cortizo, decide di sospendere i limiti di deficit fiscale imposti dalla legge, effettuare acquisti speciali di emergenza e aprire la porta all'uso delle risorse del fondo di risparmio di Panama. Prevista anche un'iniezione di 1,2 milioni di dollari all'economia attraverso le banche; una proroga del pagamento delle imposte per le imprese, l'eliminazione dei dazi sull'acquisto di articoli per la pulizia e l'igiene personale. (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Le autorità sanitarie di Panama registrano ad oggi 699 casi confermati e un decesso. Il presidente Laurentino Cortizo, decide di sospendere i limiti di deficit fiscale imposti dalla legge, effettuare acquisti speciali di emergenza e aprire la porta all'uso delle risorse del fondo di risparmio di Panama. Prevista anche un'iniezione di 1,2 milioni di dollari all'economia attraverso le banche; una proroga del pagamento delle imposte per le imprese, l'eliminazione dei dazi sull'acquisto di articoli per la pulizia e l'igiene personale. (Brb)