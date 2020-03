Brasile: governatore Rio de Janeiro adotta misure per combattere diffusione Covid-19 (3)

- Secondo il bilancio presentato oggi dal dipartimento della Salute dello stato e dal ministero della Salute, Rio de Janeiro è lo stato maggiormente interessato da contagi da Coronavirus dopo San Paolo. Il numero di ammalati a Rio è di 31 per lo stato e 33 per il ministero. Visto il maggiore impatto il sindaco della metropoli brasiliana di San Paolo, Bruno Covas, ha dichiarato lo stato di emergenza in città a causa dell'aumento del numero di contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni. Il decreto è stato pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. "Nel municipio di San Paolo viene decretata una situazione di emergenza, per far fronte alla pandemia derivante dal coronavirus, di importanza internazionale". (segue) (Brb)