Brasile: governatore Rio de Janeiro adotta misure per combattere diffusione Covid-19 (4)

- In virtù del decreto emanato, le autorità del municipio potranno requisire beni ed esigere servizi dietro pagamento di equo compenso. La misura autorizza inoltre il municipio ad acquistare beni e servizi da utilizzare per far fronte all'emergenza sanitaria senza gara di appalto. Ieri l'amministrazione municipale aveva sospeso la circolazione a targhe alterne e vietato tutti gli eventi privati che necessitano di un permesso municipale sono sospesi e che le strutture di assistenza sociale e culturale saranno chiuse, ad eccezione di quelle che ospitano i senzatetto. Covas ha anche annunciato che i dipendenti municipali di età superiore ai 60 anni e quelli sottoposti a chemioterapia potranno lavorare da casa. (segue) (Brb)