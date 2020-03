Brasile: governatore Rio de Janeiro adotta misure per combattere diffusione Covid-19 (6)

- Molto più blande le misure adottate a livello federale. Il governo - che mette sotto osservazione gli stranieri in entrata nel paese - ha raccomandato la cancellazione o il rinvio di eventi con grande partecipazione di massa. Inoltre ha disposto l'obbligatorietà della quarantena o isolamento domestico per tutti i pazienti diagnosticati con Covid-19. I ministeri della salute e della giustizia hanno diramato una circolare che autorizza la polizia ad arrestare i pazienti che non rispetteranno le limitazioni. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia "esagerazioni" di parte della stampa sulla portata dell'emergenza, ha disposto oggi le prime musure federali. Bolsonaro ha infatti informato che saranno sospese le visite di familiari e avvocati ai detenuti dei carceri federali. "Azioni di prevenzione contro il coronavirus nelle carceri federali. Le visite sociali sono sospese per 15 giorni e le visite degli avvocati per 5 giorni. Altre misure sotto la responsabilità del governo federale stanno per essere adottate dal ministero della Giustizia", ha annunciato il presidente in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. (Brb)