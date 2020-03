Usa: Biden vince Florida e Illinois e stacca Sanders

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie in Florida e nell’Illinois, aggiungendo 223 nuovi delegati contro i 94 del suo sfidante, Bernie Sanders. In questo momento Biden ha 1121 delegati mentre Sanders 839. In questo momento mancano ancora i risultati dell’Arizona in cui vengono assegnati 64 delegati. Nonostante l’avanzata di Biden, Sanders continua ad essere il candidato più forte tra gli elettori democratici con meno di 45 anni. Per questo, scrive il “New York Times” è fondamentale che Biden, se sfiderà il presidente Usa Donald Trump dovrà in qualche modo recuperare il suo rapporto con i più giovani. Anche l'Ohio doveva votare, ma il governatore Mike DeWine ha ordinato la chiusura dei seggi elettorali in un intervento dell'ultimo minuto inteso a fermare la diffusione del coronavirus. DeWine sta cercando di ritardare il voto fino al 2 giugno.(Nys)