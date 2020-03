Usa: coronavirus, fisco Usa chiude uffici e posticipa pagamento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Internal Revenue Service (Irs), il fisco Usa, ha annunciato la chiusura di tutti i suoi uffici pubblici e di voler limitare tutti i servizi per contenere la diffusione del coronavirus. La notizia arriva a poche settimane prima della scadenza per il pagamento delle tasse in Usa, prevista per il 15 aprile. Il governo Usa ha già annunciato che milioni di lavoratori potranno avere una deroga di 90 giorni e così ritardare il pagamento. L'Irs ha iniziato a chiudere gli uffici nella California del Nord, a Seattle, a Porto Rico e nell'area di New York insieme a tutti gli uffici di consulenza fiscale per gli anziani. La chiusura degli uffici per questi servizi pubblici è il primo segnale che la crisi della salute pubblica sta costringendo il governo federale a rallentare, anche se l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sta sollecitando le agenzie a mandare il proprio personale a casa per lavorare in remoto e mantenere il governo in funzione.(Nys)