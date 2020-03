Usa: coronavirus, Trump rimanderà indietro richiedenti asilo dal Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha in programma di respingere immediatamente fuori dai confini tutti i richiedenti asilo e altri cittadini stranieri che tentano di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal Messico. Lo scrive il “New York Times”, citando fonti anonime vicine all’amministrazione. Trump sostiene che la nazione non può rischiare di permettere al coronavirus di diffondersi attraverso strutture di detenzione e attraverso gli agenti di frontiera. Tutti gli ingressi via terra dal Messico rimarranno aperti ai cittadini americani, ai titolari di green card e agli stranieri con i visti. Tuttavia alcuni cittadini stranieri verranno bloccati, compresi gli europei, attualmente soggetti a precedenti restrizioni di viaggio imposte dall'amministrazione. I punti di ingresso saranno aperti anche al traffico commerciale. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. (Nys)