Usa: amministrazione Trump pronta a mandare assegni direttamente a casa dei cittadini

- L'amministrazione Trump ha appoggiato un piano per inviare assegni direttamente ai cittadini statunitensi come parte di un pacchetto di stimoli da 1.000 miliardi di dollari per aiutare le famiglie e le imprese. Si tratta di una scelta pensata per per attenuare l'impatto dell'improvviso rallentamento economico innescato dalla pandemia di coronavirus. Il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha presentato ai repubblicani del Senato un pacchetto di incentivi che includerebbe 250 miliardi iniziali per i pagamenti diretti.(Nys)