Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (5)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus interessa oggi la quasi totalità dei paesi dell'America latina. Diverse sono le risposte date dai paesi della regione all'emergenza. Il Venezuela, che denuncia 33 casi di contagio, ha dichiarato lo stato di "emergenza permanente" su tutto il territorio nazionale. Una misura "drastica e necessaria", scattata alle 5 della mattina di oggi, ore locali. In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono saliti a 56, con un totale di due decessi. Buenos Aires ha deciso una chiusura totale delle frontiere per 15 giorni, permettendo il solo rientro – con quarantena – ai connazionali e agli stranieri residenti nel paese. Il governo ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni al 31 marzo in scuole e università e deciso di bloccare voli e trasferimenti interni con i treni per il prossimo ponte festivo del 24 marzo. (segue) (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus interessa oggi la quasi totalità dei paesi dell'America latina. Diverse sono le risposte date dai paesi della regione all'emergenza. Il Venezuela, che denuncia 33 casi di contagio, ha dichiarato lo stato di "emergenza permanente" su tutto il territorio nazionale. Una misura "drastica e necessaria", scattata alle 5 della mattina di oggi, ore locali. In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono saliti a 56, con un totale di due decessi. Buenos Aires ha deciso una chiusura totale delle frontiere per 15 giorni, permettendo il solo rientro – con quarantena – ai connazionali e agli stranieri residenti nel paese. Il governo ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni al 31 marzo in scuole e università e deciso di bloccare voli e trasferimenti interni con i treni per il prossimo ponte festivo del 24 marzo. (segue) (Brb)