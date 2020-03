Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (7)

- In Ecuador, con 58 casi e due morti, è entrato in vigore oggi lo stato di emergenza sanitaria, un piano nel quale è stato inserito anche un coprifuoco, in vigore tutti i giorni, fino a nuovo ordine, dalle 21 alle 5. La strategia si centra soprattutto su una limitazione dei movimenti su tutto il territorio nazionale. Tra le misure previste c'è l'isolamento domiciliare per i viaggiatori in arrivo dai paesi maggiormente colpiti dal virus, maggiori misure restrittive per i grandi eventi, misure di sicurezza per il personale sanitario, l'uso di piattaforme per la telemedicina, classi e lavoro a distanza per casi specifici. Lunedì 16 marzo, Quito aveva deciso di procedere alla chiusura di tutti i voli internazionali e l'entrata per via terrestre e marittima agli stranieri. L'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, aveva spinto il presidente Lenin Moreno a varare un piano di austerità con tagli da 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari alla spesa. (segue) (Brb)