Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 314 per gli stati, 290 per il governo (13)

Brasilia, 18 mar 02:20 - (Agenzia Nova) - In Messico si contano ad oggi 82 casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti dalla Covid-19. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador assicura che il paese è pronto a fronteggiare l'emergenza, anche grazie alle risorse liberate dalla lotta alla corruzione: varato un piano di acquisti di strumenti e prodotti igienici. Il governo non ha finora disposto misure di restrizioni ai viaggi ma vengono anticipate e allungate le vacanze pasquali. Le autorità stimano che il problema potrà prolungarsi per dodici settimane e invitano alla calma, ricordando che non si possono usare tutte le risorse a disposizione per mantenere il paese in stato di emergenza. (segue) (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - In Messico si contano ad oggi 82 casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti dalla Covid-19. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador assicura che il paese è pronto a fronteggiare l'emergenza, anche grazie alle risorse liberate dalla lotta alla corruzione: varato un piano di acquisti di strumenti e prodotti igienici. Il governo non ha finora disposto misure di restrizioni ai viaggi ma vengono anticipate e allungate le vacanze pasquali. Le autorità stimano che il problema potrà prolungarsi per dodici settimane e invitano alla calma, ricordando che non si possono usare tutte le risorse a disposizione per mantenere il paese in stato di emergenza. (segue) (Brb)