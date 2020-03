Coronavirus: Brasile rinvia di un anno il censimento generale della popolazione

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha annunciato che il censimento generale della popolazione è stato rinviato al 2021 a causa dell'avanzare dell'epidemia di coronavirus nel paese. La ricerca era in programma per la primavera ed estate di quest'anno. Secondo quanto riferito dall'Ibge, il prossimo censimento avrà come data di riferimento il 31 luglio 2021 e la raccolta avrà luogo tra il 1 agosto e il 31 ottobre 2021. (segue) (Brb)