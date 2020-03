Venezuela: coronavirus, chiesto prestito di 5 miliardi di dollari a Fmi per far fronte emergenza (9)

- El Salvador rimane - assieme ad Haiti e Nicaragua - l'unico paese a non aver registrato casi di contagio in America latina. Il presidente Bukele ha già messo il paese in "quarantena" annunciando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il provvedimento vieta l’ingresso nel paese a tutte le persone non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. L'allarme "rosso" lanciato dal capo dello stato permetterà inoltre la dislocazione di duemila militari per vigilare gli ingressi alla frontiera e proibire le riunioni di oltre 200 persone. Donne incinta e lavoratori con oltre 60 anni dovranno andare obbligatoriamente a casa. In Honduras, con otto casi, si era partiti dalle misure che sono ora considerabili come "minime": quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio. Da lunedì 17 è invece scattato il coprifuoco nazionale e l’isolamento in alcune zone considerate a rischio. (segue) (Brb)