Russia: coronavirus, Roscosmos sospende contatti con l’estero

- L'Agenzia spaziale russa Roscosmos non avvierà negoziati né entrerà in contatto con funzionari stranieri per diverse settimane a causa dell'epidemia di coronavirus. "Tutti i nostri contatti e negoziati internazionali sono stati cancellati per le prossime settimane", ha scritto su Twitter il direttore di Roscomos, Dmitrij Rogozin. L'Autorità spaziale russa vieterà inoltre ai suoi dipendenti di recarsi all'estero tranne che per missioni presso il cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. Il numero di casi confermati di coronavirus in Russia è salito oggi a 114.(Rum)