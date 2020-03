Coronavirus: Azzolina, scuole riapriranno quando avremo certezze su quadro epidemiologico

- Per il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, "le scuole riapriranno quando avremo la certezza che il quadro epidemiologico italiano permetterà di mandare i nostri studenti a scuola nella massima sicurezza. Ci sono studenti e docenti - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo, ospite questa sera a "diMartedì", su La7 - che stanno facendo più di quello che stavano facendo in classe. C'è una comunità educante che sta dando un bellissimo esempio al Paese. I dati sulla didattica a distanza sono molto confortanti - ha concluso Azzolina -. Gli studenti devono essere responsabili, seri e rigorosi in questo periodo". (Rin)