Roma: Fd'I, assessore cultura III Municipio in crisi astinenza di visibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno vada ad aiutare Christian Raimo, assessore alla cultura del Municipio III di Roma, è palesemente in crisi d'astinenza di visibilità". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo, Francesco Filini e Giordana Petrella. "Stiamo attraversando un periodo difficile, siamo tutti messi a dura prova: rimanere tra le mura domestiche nell'attesa che il mostro Covid venga sconfitto è sicuramente stressante - aggiungono -. Arrivare a fare spot antiproibizionisti perché la quarantena ha fatto sparire gli spacciatori e i tossicodipendenti sono in astinenza perché non c'è più 'roba' in giro, è l'evidente segno che Raimo è per l'ennesima volta in cerca di visibilità. Rivolgiamo quindi un appello - concludono gli esponenti di Fd'I - a tutte le testate romane affinché venga soddisfatto l'ego dell'assessore della giunta Pd e si pubblichino le sue deliranti affermazioni. Tanto si commentano da sole".(Com)