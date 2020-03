Usa: primarie, Biden promette una vicepresidente donna

- Dopo aver visto la sconfitta di Hillary Clinton nel 2016 e il ritiro di importanti donne candidate alle primarie democratiche di quest'anno, le donne del Partito democratico hanno accolto in modo positivo la decisione dell’ex vicepresidente Joe Biden di nominare una donna come la sua vice. Biden, 77 anni, si è descritto come un “ponte” per la prossima generazione di leader, suggerendo che potrebbe portare a termine un solo mandato se dovesse essere eletto e in questo modo lasciare spazio alla sua vice per un possibile secondo mandato. In questo momento Biden continua a essere il candidato favorito alle primarie del Partito democratico, seguito dal senatore del Vermont, Bernie Sanders, che sta cercando di riorganizzare la sua strategia dopo aver perso terreno nelle ultime settimane.(Nys)