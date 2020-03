Usa: primarie, si vota in tre stati nonostante pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre stati sono pronti per andare avanti con le primarie, anche se la pandemia di coronavirus ha portato la maggior parte degli stati Usa a chiudere le scuole, i ristoranti e a vietare gli incontri pubblici. Il senatore democratico Bernie Sanders e l'ex vicepresidente Joe Biden si presentano in Arizona, Florida e Illinois per un totale di 664 delegati. L’Ohio invece ha dichiarato l’emergenza per la salute pubblica, rimandando le primarie. Biden ha la possibilità di aumentare il numero dei suoi delegati staccando ancora di più Sanders, che oggi deve riuscire a dare una svolta alla sua campagna se vuole rimanere in gara. In questo momento Biden ha 889 delegati metre Sanders ne ha 739.(Nys)