Venezuela: coronavirus, chiesto prestito di 5 miliardi di dollari a Fmi per far fronte emergenza (8)

- Il nuovo coronavirus è arrivato in Paraguay, dove si registrano nove casi. Il governo ha decretato l'emergenza sanitaria in tutto il paese, con la chiusura temporanea delle frontiere e lo stop alla circolazione di persone e veicoli dalle ore 20:00 alle 04:00. Un 30 per cento dei posti di frontiera rimarranno aperti per il rimpatrio solo di "connazionali, stranieri residenti, membri di missioni diplomatiche e di istituzioni internazionali con visto autorizzato". Stop alle attività scolastiche e di tutti gli eventi pubblici per un periodo di 15 giorni. Già dal 13 marzo sono sospesi tutti i voli dall'Europa e disposto l'isolamento obbligatorio e preventivo per tutti i passeggeri provenienti dalla zona Ue. Il governo uruguaiano di Luis Lacalle Pou ha disposto la chiusura totale delle frontiere con l'Argentina. In precedenza si era disposto la sospensione per un tempo indeterminato di tutti i voli provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Ancora aperte le frontiere terrestri con il Brasile per le difficoltà che comporterebbe una tale disposizione a causa della particolare caratteristica "binazionale" di questo territorio. Altre misure dovrebbero essere annunciate nel corso della settimana. Secondo i dati ufficiali sono 29 fino ad oggi i casi di contagio confermati da coronavirus. (segue) (Brb)