Germania: coronavirus, confini chiusi per i cittadini extracomunitari

- Al fine di contenere il contagio da nuovo coronavirus, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha disposto l'immediata chiusura dei confini della Germania per i cittadini extracomunitari diretti verso il paese per via aerea o per mare. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la misura verrà applicata inizialmente per 30 giorni. L'iniziativa recepisce le decisioni del Consiglio europeo sulla chiusura delle frontiere esterne dell'Ue per i cittadini degli Stati che non fanno parte dell'Ue e la successiva raccomandazione in tal senso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'obiettivo è far fronte alla pandemia di coronavirus. Come affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, la Germania attuerà “immediatamente” le misure decise dall'Ue. A ogni modo, come reso noto dal ministero dell'Interno tedesco, sono previste eccezioni per i cittadini di paesi terzi con permessi di soggiorno a lungo termine in uno Stato membro dell'Ue. Chiunque abbia un “motivo urgente” per entrare nell'Unione europea, “come un funerale o un'udienza in tribunale”, dovrà presentare prove pertinenti alle autorità. Inoltre, i cittadini dell'Ue e i loro familiari sono autorizzati a viaggiare in Germania, così come quelli di Regno Unito, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia e Islanda. (Geb)