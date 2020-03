Venezuela: coronavirus, chiesto prestito di 5 miliardi di dollari a Fmi per far fronte emergenza (6)

- Allarme scattato anche in Bolivia - che ha registrato undici casi di contagio. Diverse città e amministrazioni provinciali, senza attendere il via libera dal governo centrale, hanno disposto misure di quarantena e coprifuoco. Il governo nazionale da parte sua, ha deciso di rafforzare i controlli alla frontiera con il Brasile dopo la notizia dell'evasione di centinaia di carcerati da penitenziari di San Paolo. "Avendo ricevuto informazione di un'evasione di massa il ministro dell'Interno, Arturo Murillo, ha ordinato rinforzi su tutta la frontiera con il Brasile", ha dichiarato il vice ministro del dicastero, Wilson Santamaria. La misura riguarda il territorio a sud-est della provincia di Pando e il sud della provincia di Santa Cruz. Il governo boliviano ha fatto richiesta inoltre a quello brasiliano di fornire l'identificazione degli evasi con l'obiettivo di attivare immediatamente il protocollo di arresto e deportazione. La Paz ha inoltre disposto - da martedì 17 - lo stop all'ingresso di persone che negli ultimi venti giorni sono stati in Cina, Corea del Sud, Spagna e Italia, mentre da lunedì 16, la città orientale di Oruro finisce in quarantena. (segue) (Brb)