Coronavirus: von der Leyen, lanciata procedura per acquisto mascherine, guanti e respiratori

- La Commissione europea ha lanciato oggi una procedura di acquisto di mascherine, guanti, respiratori. Ora le aziende hanno sei giorni per presentare la loro offerta e gli Stati membri potranno firmare il contratto immediatamente. Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio europeo straordinario in video conferenza. Von der Leyen ha sottolineato che gli Stati membri hanno appoggiato in modo unanime l'avvio immediato della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Ue e che ora sta ai paesi membri realizzarla. Per quanto riguarda i controlli interni, invece, "è assolutamente cruciale sbloccare la situazione", ha spiegato von der Leyen "perché molte persone hanno problemi a tornare a casa e abbiamo molte code e traffico mentre il trasporto di merci deve essere fluido". La presidente ha sottolineato che c'è stato un largo appoggio alle linee guida della Commissione e alle corsie verdi. Stesso consenso arrivato per la costituzione di un gruppo di esperti, epidemiologi e virologi, che farà le sue valutazioni su un piano scientifico e su queste saranno date indicazioni alla Commissione e agli Stati membri. "Abbiamo lanciato oggi la acquisizione per respiratori, guanti, maschere. Stanno partecipando 24 degli Stati membri. Le aziende hanno 6 giorni per presentare l'offerta e poi i paesi possono immediatamente firmare il contratto. Lavoriamo con l'industria per accelerare la produzione di questi materiali", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. La situazione economica "è molto seria", ha detto in conclusione von der Leyen, sottolineando che "questo è uno shock esterno che non abbiamo mai avuto prima". Ora, "dobbiamo fare il massimo per la salute dei cittadini e le economie" e "faremo tutto ciò che è necessario e non esiteremo ad adottare tutte le misure necessarie", ha concluso. (Beb)