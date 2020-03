Coronavirus: presunti maltrattamenti a carcere Opera, garante detenuti Milano chiede accertamenti a Procura

- "Ho ricevuto, attraverso diverse vie di comunicazione, informazioni su presunti maltrattamenti nella casa di reclusione di Milano Opera nel pomeriggio del 9 scorso, rispetto ai quali ho richiesto l’attenzione della Procura della Repubblica di Milano perché ne accerti la veridicità e la consistenza di quanto in esse riportato, nonché al locale Magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni". Lo dichiara in una nota il garante dei diritti delle persone private della liberta’ personale del Comune di Milano, Francesco Maisto, che sottolinea "preoccupazione per le notizie relative alle proteste nella casa Circondariale di Milano". Inoltre per il garante, "i pericoli di contagio sono costantemente presenti ed attualmente stanno producendo i loro tragici frutti, a causa della diffusione del morbo e dei dati che sono rassegnati quotidianamente anche all’attenzione del Ministro competente. I gravissimi episodi di rivolta, sinora tenuti a freno, potrebbero crescere senza possibilità di contenimento ed assumere forme diverse non facilmente contrastabili". (Rem)