Brasile: coronavirus, Bolsonaro sospende visite di familiari e avvocati ai detenuti nei carceri federali

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha informato che saranno sospese le visite di familiari e avvocati ai detenuti dei carceri federali. "Azioni di prevenzione contro il coronavirus nelle carceri federali. Le visite sociali sono sospese per 15 giorni e le visite degli avvocati per 5 giorni. Altre misure sotto la responsabilità del governo federale stanno per essere adottate dal ministero della Giustizia", ha annunciato il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Misure restrittive nei confronti dei detenuti, adottate ieri nello stato di San Paolo, avevano causato un'evasione di massa da quattro istituti penitenziari. Almeno 1393 detenuti in condizioni di semilibertà sono evasi nella serata di lunedì, poco dopo che le autorità locali avevano disposto la revoca del permesso di uscita temporaneo che avrebbe permesso loro di uscire questa mattina per passare una settimana con le proprie famiglie. (segue) (Brb)