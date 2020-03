Brasile: coronavirus, Bolsonaro sospende visite di familiari e avvocati ai detenuti nei carceri federali (2)

- Nel tardo pomeriggio di oggi la polizia militare ha reso nota la cattura di almeno 577 detenuti. Il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, aveva difeso la decisione di impedire l'uscita di prigionieri segnalando che le circa 43mila persone interessate avrebbero potuto contrarre il virus e riportarlo nelle mura carcerarie creando una ulteriore e più drammatica emergenza sanitaria. La città di San Paolo ha negli ultimi giorni adottato diverse misure di contrasto alla possibile diffusione del virus. In ultimo, lunedì 16, il tribunale ha deciso di sospendere le udienze non urgenti e ha vietato la presenza del pubblico nei processi considerati non rinviabili. Secondo quanto riportano funzionari delle carceri citati dal quotidiano "Folha de Sao Paulo", gli evasi avrebbero preso in ostaggio almeno otto agenti di polizia carceraria. Per il sindacato degli agenti penitenziari di San Paolo, il numero di evasi in totale avrebbe superato quota 1.500. (segue) (Brb)