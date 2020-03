Coronavirus: Sassoli, chiusura frontiere esterne Ue è per mettere in sicurezza i nostri confini

- Quella della chiusura delle frontiere esterne dell'Unione europea, per contrastare la diffusione del Covid-19, è "una decisione proposta dalla Commissione Ue. Si tratta di mettere in sicurezza i nostri confini esterni per fare in modo che per circa un mese ci sia un controllo rigoroso sugli arrivi". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ospite questa a "diMartedì", su La7. "E' una misura che è stata adottata dalla Cina - ha concluso Sassoli- e che ha prodotto buoni risultati". (Rin)