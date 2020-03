Usa: coronavirus: amministrazione Trump chiede al Congresso 850 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sta chiedendo al Congresso di approvare un imponente pacchetto di stimoli economici di circa 850 miliardi di dollari per bloccare una possibile recessione economica causata dal coronavirus. Lo scrive il “Washington Post” citando fonti anonime. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, presenterà i dettagli ai repubblicani al Senato oggi, 17 marzo. Il pacchetto sarebbe principalmente destinato a iniettare nell'economia denaro contante, attraverso una riduzione delle tasse sui salari o altri meccanismi, con circa 50 miliardi di dollari destinati ad aiutare il settore aereo. Il pacchetto da 850 miliardi di dollari si aggiungerebbe a un altro pacchetto da circa 100 miliardi di dollari che mira a fornire congedi per malattia retribuiti, sebbene i dettagli di questa legge sono ancora in discussione al Congresso.(Nys)