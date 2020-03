Coronavirus: Crippa (M5s), investimento governo senza precedenti, misure importantissime su sanità

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, plaude alle misure contenute nel decreto varato dall'esecutivo per contrastare le conseguenze del Covid-19. "Ben 25 miliardi che mettono in moto un circuito virtuoso di 350 miliardi - osserva il parlamentare su Facebook -. E nessuno resterà indietro. Siamo partiti col piede giusto per affrontare anche economicamente l’emergenza coronavirus. Il decreto Cura Italia, predisposto ieri dal Consiglio dei ministri, ha varato le prime misure con un investimento senza precedenti, pari alla gravità della situazione. Al di là del giusto sostegno a lavoratori e famiglie, ci sono misure importantissime messe a punto in termini di investimenti per sanità e Protezione Civile per cui sono stati stanziati tre miliardi e mezzo. Innanzi tutto - continua l'esponente del M5s - abbiamo sbloccato 150 milioni che la Protezione civile potrà utilizzare, fino al termine di questa terribile emergenza, per requisire presidi sanitari e medico chirurgici che metteranno a nostra disposizione, previo indennizzo, locali e personale. I Prefetti, invece, potranno procedere ad un esproprio temporaneo di alberghi e altri beni immobili idonei ad ospitare malati meno gravi e in quarantena. Inoltre liberiamo gli straordinari, che fino a ora erano contingentati, agli eroi che in queste settimane stanno lavorando senza sosta negli ospedali. Poi, 240 milioni saranno spesi immediatamente per aumentare, su base regionale, i posti di terapia intensiva e di rianimazione". (segue) (Rin)