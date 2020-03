Coronavirus: Crippa (M5s), investimento governo senza precedenti, misure importantissime su sanità (2)

- Crippa aggiunge: "Sono poi previste una serie di norme in deroga che ci consentiranno di avere molti più tecnici sul territorio, da medici che in queste settimane dovevano andare in pensione a medici che vengono da Paesi che non hanno il riconoscimento delle autorità italiane, ai neolaureati che potranno essere immediatamente inseriti nel sistema sanitario (ovviamente non in prima linea). Anche la sanità militare - conclude il deputato del Movimento cinque stelle - farà la sua parte ed è già stata coinvolta nella gestione dell’emergenza, sia con l’assunzione di nuovo personale (320 unità tra medici e infermieri) sia mettendo a disposizione le proprie strutture". (Rin)