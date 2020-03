Algeria-Tunisia: coronavirus, chiusa la frontiera comune

- Il governo dell'Algeria ha annunciato la chiusura totale della sua frontiera terrestre con la Tunisia. Lo si legge in un comunicato diramato dal primo ministro Abdelaziz Djerad, che precisa che la misura rientra nel quadro dei provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del coronavirus. A partire da questa notte, inoltre, saranno chiuse le frontiere algerine in comune con Mauritania e Niger. Quelle con Marocco, Libia e Mali erano già chiuse per motivi politici o di sicurezza. (Ala)