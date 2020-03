Coronavirus: Dadone, governo e Paese devono marciare compatti, uniti ce la faremo

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, pubblica su Instagram una foto della facciata di palazzo Chigi illuminata con il tricolore ed osserva: "Palazzo Chigi è la sede del governo. In un momento così difficile, chi ha la responsabilità di guidare pro tempore l'intera comunità nazionale non potrebbe far nulla senza la collaborazione, il coraggio, la forza, il senso civico di tutta la collettività. Governo e Paese - prosegue l'esponente dell'esecutivo - devono marciare compatti. Come diceva Calamandrei, lo Stato siamo noi. Ciascuno è indispensabile. Uniti, ce la faremo". (Rin)