Coronavirus: bivaccavano a imbocco pista ciclabile, denunciati tre minorenni a Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza alle 15.30 di martedì pomeriggio durante i controlli inerenti il rispetto del Dcpm 8 marzo 2020 che contrasta la diffusione del Coronavirus sono stati controllati tre minorenni extracomunitari che bivaccavano in via Procaccini all'imbocco della pista ciclabile. Sono stati condotti in comando per l'identificazione in quanto sprovvisti di documenti. Tutti denunciati ai sensi art. 650 cp. Uno anche per falsa autocertificazione in quanto ha sottoscritto l'atto riferendo "stavo andando in farmacia" e un altro perché in possesso di un coltello da cucina appuntito. Due residenti a Monza e uno di Arcore, che sono stati affidati ai genitori, lamentavano di "non resistere più in casa". Oggi durante i controlli sono stati denunciati due persone perché in giro per Monza senza un motivo che ne giustificasse l'uscita da casa. "Stavo andando da mia zia", ha riferito uno di questi alvo poi non sapere dove abitasse la parente. Controllati anche numerosi esercizi commerciali senza rilevare irregolarità. Effettuato un intervento in piazza cambiaghi con due pattuglie impegnate e un ufficiale, con intervento dell'impresa Sangalli che ha disinfettato l'area e rimosso spazzatura riempiendo due autocarri. (Com)