Coronavirus: Meloni a Gualtieri, se vuoi lottare per Italia lascia stare "Bella ciao" e scrivi decreto snello

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, risponde al ministro dell'Economia e delle Finanze che in un tweet ha condiviso un video in cui cittadini tedeschi cantano "Bella ciao". "Se vuoi davvero lottare per l'Italia - afferma a sua volta su Twitter la parlamentare, rivolgendosi a Roberto Gualtieri - lascia stare 'Bella ciao' e le chitarre: scrivi un decreto essenziale e snello per affrontare l'emergenza coronavirus, partendo dal rinvio di tutti i pagamenti. Mentre tu condividi canzoni, famiglie, imprese e lavoratori sono nel caos".(Rin)