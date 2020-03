Coronavirus: Tajani (FI), immettere denaro su mercato per salvare cittadini ed imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "i 25 miliardi che il governo ha messo in campo non sono sufficienti, servirà un altro decreto. Forza Italia - ha aggiunto l'esponente di FI intervenendo a RaiNews24 - sta collaborando con delle proposte concrete, pur mantenendo il suo ruolo di opposizione, cercando di proporre soluzioni perché servono più soldi per le partite Iva, un maggior riconoscimento per medici e infermieri che sono impegnati sul campo. Si possono cambiare tante cose - ha continuato Tajani -, ma servono più soldi e i soldi si trovano soltanto a livello europeo per tutti i Paesi che sono ormai coinvolti in questa guerra contro il coronavirus. Il problema è che non servono soltanto soldi e autorizzazioni per aumentare il debito, serve un'iniezione di denaro nuovo. Ecco perché insisto sull'utilizzo delle centinaia di miliardi del Meccanismo europeo di stabilità che possono e devono essere utilizzati cambiando le regole senza rigidità, vincoli o Troika. E' necessario quindi immettere denaro sul mercato per aiutare i cittadini, le imprese e vincere la guerra contro il coronavirus". (Rin)