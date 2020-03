Coronavirus: Fontana, governo ha assicurato collaborazione per realizzazione hub Fiera a servizio del paese

- “Il governo ci ha assicurato il massimo della collaborazione per la realizzazione dell’hub dedicato ai pazienti di Coronavirus, nei locali messi a disposizione dalla Fiera di Milano. Sarà una struttura, come ho detto sin dal primo giorno a servizio delle esigenze di tutto il Paese per far fronte a questa emergenza”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della videoconferenza con il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il commissario delle emergenze Domenico Arcuri. (Com)