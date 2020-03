Coronavirus: Consiglio europeo dà via libera a chiusura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione straordinaria del Consiglio europeo, in videoconferenza, ha dato il via libera al rafforzamento dei confini esteri e al blocco dei viaggi verso l'Unione europea per un periodo di 30 giorni. Lo hanno riferito in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiarendo che si tratta di una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Ue. (Beb)