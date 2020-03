Coronavirus: palazzo Chigi illuminato con il Tricolore per tutto il periodo dell'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera la facciata di palazzo Chigi - sede della presidenza del Consiglio dei ministri - è illuminata con i colori bianco, rosso e verde. L’iniziativa giunge nel giorno in cui si celebra l’Unità d’Italia, ma è anche un gesto simbolico per sottolineare la reazione del Paese di fronte alle conseguenze del Covid-19. Infatti, in un post sul profilo Facebook della presidenza del Consiglio - dove viene pubblicata la foto della facciata di palazzo Chigi illuminata - si legge: "Uniti ce la faremo". La presidenza del Consiglio ha poi informato, in una nota, che le luci del Tricolore illumineranno palazzo Chigi "da stasera, e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19". Un'iniziativa "inaugurata in coincidenza con il 159° anniversario dell’Unità d’Italia che vuole testimoniare i valori dell’unità, della responsabilità e della solidarietà che in questo momento accomunano l’Italia tutta".(Rin)