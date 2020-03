Coronavirus: Fontana, a Regione Lombardia arrivate donazioni per 40 milioni di euro

- "Sono arrivate donazioni per oltre 40 milioni di euro in pochi giorni per la lotta al Coronavirus e la salute dei lombardi". Lo ha comunicato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con un post su Facebook. "Sono profondamente orgoglioso dei lombardi che ancora una volta hanno dimostrando il loro grand 'coeurì, donando ognuno ciò che può, dai 5 euro ai 10 milioni. Ognuno - ha osservato il governatore lombardo - ha dato il proprio contributo per sostenere il lavoro che Regione Lombardia sta mettendo in campo, sia per riorganizzare e ampliare le unità di terapia intensiva, consentendo a medici, infermieri, operatori sociosanitari e volontari di far fronte all'emergenza, sia per la realizzazione del nuovo ospedale nei padiglioni di Fiera Milano.Ciascun euro, ogni donazione piccola e grande, - ha precisato Fontana - sarà rendicontata e destinata alla nostra sanità, ai nostri cittadini". (Rem)